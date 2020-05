The Gate verrast jongeren

Aalsmeerderbrug – Net over de brug bij Aalsmeer langs de N196 zit jongerencentrum The Gate. In deze coronatijd kan The Gate helaas niet open zijn. Daarom bedacht het team een leuke actie en bracht tasjes met inhoud bij jongeren langs. Op gepaste afstand natuurlijk.

Walter Alderden is teamleider van The Gate en vertelt enthousiast: “Het gaat ons aan het hart dat we niet open kunnen zijn. Omdat we de jongeren wilden laten weten dat ze ook in deze tijd gezien worden en we ze gewoon enorm missen, hebben we een ludieke actie opgezet onder de noemer: The Gate komt naar je toe deze zomer.”

Tuktuk

Met een tuktuk volgeladen met tasjes brachten teamleden van The Gate de verrassing bij de jongeren langs. De ene keer werden de tasjes voor de deur afgezet, bij anderen werd het met een lange stok met daaraan een handje aangereikt. Niet alleen leuk maar zo werd ook voldoende afstand gehouden.

Challenge met pingpongballetje

“Het werd enorm gewaardeerd door de jongeren”, aldus Alderden. In de tasjes zat allerlei lekkers, het boekje ‘Kruis in de asfaltjungle’ én een pingpongballetje. Bij die bal kregen de jongeren een challenge mee: wie kan de bal het langst hoog houden. Via social media wordt de winnaar bekend gemaakt.

The Gate is niet open, maar blijft wel actief voor de jongeren. Houd hiervoor Instagram in de gaten via @thegateaalsmeerderbrug.