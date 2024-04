The 925 zorgt voor feestje op Bacchuspodium

Aalsmeer – “Die hebben er plezier in”, aldus een van de bezoekers afgelopen zaterdagavond 13 april in cultureel café Bacchus. Op het podium stonden de mannen van de Belgische groep The 925 en het plezier spatte er inderdaad vanaf. Hoewel allen in rustig zwart gekleed vormden de muzikanten een kleurrijk geheel. Ze brachten veel geluid: drie gitaren, drums, toetsen en een sax maar het liep als een klok. Heel veel energie ging uit van de zang, een rock-stem die gelukkig het collectief nooit overstemde, hier en daar een schreeuw daargelaten. Het was een feestje om naar te kijken, dat zag het 6-koppige The 925 ook wel. Intiem in het kleine Bacchus waar ondanks de weinige podiumruimte de Belgen uitstekend tot zijn recht kwamen. Rock-‘n-roll, sixties en ook wat Bowie-invloeden, geen nummer was voorspelbaar of saai. Toegiften waren er ook, waaronder I don’t need no doctor. Daarna was het toch echt tijd om naar huis te gaan; België ligt niet om de hoek.

Foto: JvdZ.