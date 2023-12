‘That’s Life’ live vanuit Flower Art Museum

Aalsmeer – Vrijdag 22 december zendt ‘That’s Life’ live uit vanuit het Flower Art Museum van 20.00 tot 22.00 uur. Hierin worden de vrijwilligers van het museum in het zonnetje gezet en er wordt aandacht besteed aan de huidige exposities Vrije Vogels en De Natuur Geknipt.

Maar ook gaan programmamaakster Jenny Piet en Constantijn Hoffscholte (technisch ondersteund door Dennis Wijnhout en Lennart Bader) het hebben over het pand, de tuin, vrienden van het museum, speurtocht in de kerstvakantie, komende exposities en meer. En er is een prachtig project om van de huidige verweerde buitenstoelen een kunstobject te maken. Sander Bosman komt hierover vertellen. Dit alles in kerstsfeer met live muziek door popkoor Soundsation.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.