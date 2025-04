Thamen stoomt door na spectaculaire comeback

De Kwakel – Na twee overwinningen vol pieken en dalen stond honkbalvereniging Thamen afgelopen zondag voor een flinke klus: een ontmoeting met de Bears uit Bergen. Met drie basisspelers minder en een iets aangepaste opstelling begon Thamen de wedstrijd. En eerlijk is eerlijk: de start had zonniger gekund.

Binnen no-time stond het 0-2 voor de bezoekers en na vier innings keek Thamen zelfs tegen een pijnlijke 0-9 achterstand aan. De moed leek het team in de honkbalschoenen te zakken. Maar toen stonden daar Gianni ‘Anton’ Frolijk en Mr. Positive himself, Ties van de Beeke, op. Met een double en een homerun bliezen zij nieuw leven in de wedstrijd: 2-9.

De vijfde inning bracht nog meer spektakel. Pitcher Lars Werkman maakte plaats voor Lieuwe Hoekstra, die het vuurtje bij Thamen verder aanwakkerde. Met een homerun van Gianni Frolijk en een serie rake klappen van Ties, Takato Hishida en Rick Groen kroop Thamen naar 5-9.

Een knaller over het hek

De Bears liepen in de zesde inning nog even uit naar 5-11, maar daarna was het Thamen-time. Na hits van Teun van der Meer en Djeraldo Soerka, sloeg Ties – alsof hij een abonnement had op homeruns – opnieuw een knaller over het hek: 8-11. De Bears merkten dat hun klauwen bot werden tegen het vechtlustige Thamen.

In de zevende inning trok Thamen de stand gelijk dankzij een magisch moment van koffiemagiër en honkslagheld Teun van der Meer, die na zijn hit, geholpen door offers van Joey Eeman en Djeraldo Soerka, over de thuisplaat gleed: 12-11 voor Thamen. Met messcherpe pitches, waaronder drie keer drieslag in de achtste inning door Lieuwe Hoekstra, werd de voorsprong niet meer uit handen gegeven. Eindstand: 12-11 voor Thamen. Joey Eeman, die na zeven jaar weer eens achter de plaat zat als catcher vatte de dag na afloop treffend samen: “Een dag niet gecatched, is een dag niet geleefd.”

Na deze thriller mag Thamen volgende week even op adem komen, om daarna begin mei Badhoevedorp – eveneens ongeslagen – te ontvangen.

Op de foto: Thamen stoomt door na een spectaculaire comeback. Foto: aangeleverd.