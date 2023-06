Thamen honkballers winnen van koploper

De Kwakel – Op woensdag 21 juni kwam koploper, in de tweede klasse, Boekaniers H1 op bezoek bij Thamen aan de Vuurlijn. Thamen pakte in de gelijkmakende eerste inning meteen de voorsprong, Djeraldo Soerka kwam op de honken naar een veldfout, Ties van der Beeke sloeg een tweehonkslag en Jelger Algra maakte een enorme honkslag waarop beide heren konden scoren en hijzelf helaas ‘sneuvelde’ op het derde honk, 2-0.

Ondertussen was pitcher Lieuwe Hoekstra op dreef want vijf innings lang wist Boekaniers amper honklopers op de honken te krijgen. Pas in de zesde inning kon Boekaniers twee punten scoren na een vier wijd, tweehonkslag en een honkslag, 2-2.

Thamen pakte in de gelijkmakende zesde inning meteen weer de leiding, Algra sloeg een enorme homerun en Menno Schouten leverde een tweehonkslag, die kwam door een wilde worp op het derde honk en kon scoren op de honkslag van Maikel Benner, 4-2.

In de zevende inning scoorde Boekaniers drie punten, na een error, vier wijd, tweehonkslag en honkslag, 4-5. Thamen nam meteen de leiding weer over, Algra kreeg vier wijd en Menno Schouten sloeg de bal weg voor een homerun, 6-5.

In de achtste inning presenteerde Boekaniers een homerun op Thamen pitcher Vogelaar, maar het wist niet meer te scoren nadat Lars Werkman het pitchen heeft opgenomen, 6-6. Thamen scoorde in de gelijkmakende inning 2 punten nadat Blonk met een error en Van der Beek op de honken kwam met vier wijd en Schouten een honkslag afleverde, 8-6. Werkman gooide de deur op slot in de negende inning voor Boekaniers en dus bleef de eindstand 8-6.

Thamen neemt hiermee de eerste plaats van Boekaniers over in de 2e klasse. Komende vrijdag 30 juni komt Vennep Flyers H1 uit Nieuw-Vennep om 19.30 uur op bezoek aan de Vuurlijn.

Foto: aangeleverd.