Terugblik op een geslaagd internationaal jeugdkanopolokamp

Uithoorn – Van 2 tot 9 augustus bood U.R.K.V. Michiel de Ruyter onderdak aan zo’n zestig kanopoloërs van 12 tot 19 jaar, vijftien trainers en nog eens veertig ouders, ter ere van het eerste internationale jeugdkanopolokamp van Nederland. Met heerlijk weer, afwisselende en intensieve trainingsdagen, een vrije middag en meerdere vrolijke avondactiviteiten hadden deelnemers uit Uithoorn, Deventer, Liverpool (GB) en Essen (DE) een actieve, verbroederende week.

Uitbreiding

Het kamp werd vorig jaar nog kleinschaliger georganiseerd op locatie van de Duitse club Rote Mühle, waar ze twee groepen van FOA uit Liverpool ontvingen. Het succes was groot en niet veel later benaderden ze de Uithoornse jeugdcoach Rosalie Fleuren met de vraag of ze het kamp konden uitbreiden naar de Nederlandse club. Momenteel zijn ze op zoek naar een vierde club om het kamp volgend jaar naartoe uit te breiden.

Twee groepen

Elke dag splitsten de deelnemers in twee groepen, die – met tussenpozen – zo’n vier á vijf uur op het water doorbrachten. Intensief begeleid door coaches en trainers met ervaring in nationale teams namen ze verschillende aanvallende en defensieve technieken door en werkten aan hun individuele vaardigheden. Dankzij de vrijwillige inzet van de organisatie, kanopolo-instructeurs en het gastvrije barpersoneel van onze Uithoornse club, konden alle gasten zo goed als kosteloos meedoen en in het gebied rond de Amstel kamperen.

Speciale activiteiten

’s Avonds organiseerde Michiel de Ruyter een aantal speciale activiteiten: een fotospeurtocht door het dorp, een kanopolosessie voor meereizende ouders, een BBQ en feest met DJ en een afsluitende bonte avond met karaoke. Op de vrije dag brachten veel mensen een bezoekje aan Amsterdam met de nieuwe tramlijn en elke dag werd er veel gezwommen in de Amstel.

Tevreden

Rosalie Fleuren blikt tevreden terug op een geslaagde, intensieve week: “Omdat kanopolo een relatief kleine en onbekende sport is, behoor je al snel tot de internationale top. Als we elkaar nu tegenkomen op internationale toernooien, zoals afgelopen weekend in Ieper, zijn we geen vreemden meer. Dat maakt het des te leuker om op hoog niveau te spelen: je doet het niet alleen om te winnen, maar ook voor het weerzien met je kanopolofamilie”.

Foto: Joerl Guannullo en Rosalie Fleuren.