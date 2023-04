Tentoonstelling met werken schildersgroepen

Kudelstaart – Schilderen en tekenen is een hobby die door veel mensen beoefend wordt. Daarom kan er van september tot mei, op donderdag, in Dorpshuis ‘t Podium geschilderd worden. Zowel in de ochtend als in de middag is er een groep van tien tot twaalf deelnemers. De ochtendgroep noemt zich De Schilderstreek, de middaggroep staat bekend als De Losse Streken. Er wordt gezamenlijk gewerkt, elkaars werk wordt bekeken, en er wordt samen besproken of iets beter of anders kan om zo steeds beter te worden. Het geheel staat onder leiding van de professionele lerares Resi van Zijl uit Mijdrecht/Wilnis. Er wordt gewerkt in bijna alle technieken, zoals schilderen, schetsen en tekenen, en met verschillende materialen. Het is aan de deelnemer zelf om te bepalen in welke van deze technieken gewerkt wordt.

Beide clubs willen graag laten zien wat ze maken. Daarom is er op zondagmiddag 16 april in het Dorpshuis een tentoonstelling met werken van beide schildersgroepen. De tentoonstelling is open van 13.00 tot 15.30 uur, de entree is gratis. De schilders nodigen belangstellenden van harte uit om een kijkje te komen nemen. Interesse gewekt om mee te doen? Zowel in de ochtend- als de middaggroep is nog ruimte voor nieuwe leden. Informatie wordt graag gegeven tijdens de tentoonstelling. Eerder contact opnemen kan/mag uiteraard ook. Bel naar 06-53193649 of stuur een mail naar: resivanzijl@hotmail.com. Tijdens de tentoonstelling is de gezellige bar van het Dorpshuis open voor een drankje.