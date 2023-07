Tennistoernooi Kudelstaart: 2500,- voor Voedselbank

Aalsmeer – Jaarlijks organiseert Tennisvereniging Kudelstaart het open toernooi voor dubbelspelers. Vanaf 2017 kiest men hiervoor een goed doel; dit jaar was dat de Voedselbank. Een week lang is het een drukte van belang op de tennisvelden, want er doen veel spelers (410 inschrijvingen) mee met dit leuke toernooi. Het geld voor het goede doel wordt bijeengebracht door een deel van het inschrijfgeld, de sponsors en de tennisvereniging doet zelf ook een duit in het zakje. Het totale bedrag was maar liefst 2.500 euro! Het toernooi wordt jaarlijks (dit was de 29ste editie) georganiseerd door Wim Hulsbos en zijn vrouw Marijke. Voorafgaand aan de prijsuitreiking op zondagmiddag werd de cheque door Wim Hulsbos overhandigd aan Koos Koelewijn van Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart.

De Voedselbank is heel blij met dit fantastische bedrag. De sterke stijging van het aantal klanten is weliswaar weer gestopt, maar het wordt steeds moeilijker om aan goed en gezond eten te komen om de pakketten voor de klanten samen te stellen. Voorheen kon volstaan worden met het verdelen wat aan de Voedselbank gedoneerd werd, tegenwoordig moet vaak voedsel worden bijgekocht. Daarom is het geschonken bedrag erg welkom!

Inzameling in september

Ongeveer zes keer per jaar houdt de Voedselbank inzamelingen bij supermarkten. In de eerste week van september komt daar een inzameling bij, omdat AH een speciale inzameling houdt voor ontbijt voor schoolgaande kinderen. De Voedselbank heeft hiervoor extra vrijwilligers nodig.

Wie wil op vrijdag 8 of zaterdag 9 september een paar uurtjes helpen? Flyers uitdelen, voedsel in ontvangst nemen, etc. in de AH op het Poldermeesterplein. Aanmelden kan door te bellen of te appen naar 06-37471838.

Foto: Wim Hulsbos (rechts) reikt de cheque uit aan voorzitter Koos Koelewijn van de Voedselbank.