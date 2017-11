Tennis : Damesteam DRV kampioen tweede klasse

Mijdrecht – Het door Korver makelaars gesponsorde dames tennisteam van De Ronde Vener is kampioen geworden in de tweede klasse van de Najaarscompetitie. Voor het eerst deed dit team mee in de najaars competitie, het team bestaande uit Marleen Kuiper, Karin Bedeker, Monique Roelofsma, Jeannet de Jonge en Charlotte Homan heeft mede door de goede invalsters Saskia van Parreeren en Kim Dijkstra en top coach Milou Bierman na zeven weken de hoogste positie bereikt. De afgelopen weken zijn er veel leuke wedstrijden geweest en is de laatste competitiedag afgesloten met knallende champagnekurken door met 4-0 Loenen te verslaan.