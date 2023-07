Temperamentvol concert Ksenia Kouzmenko

Aalsmeer – Pianiste Ksenia Kouzmenko gaf vrijdagavond 7 juli, geheel in stijl gekleed, een prachtig en temperamentvol concert in het Flower Art Museum. Het vele publiek heeft met volle teugen genoten van de gevarieerde reis langs de schoonheid en rijkdom van klassieke muziek.

Het optreden paste perfect bij de feestelijke herstart en het vijfjarig jubileum van het museum in de waterkelder tegenover de watertoren. Ksenia zelf heeft ook genoten: “Wat een bijzondere plek om het laatste concert van dit seizoen te spelen”, aldus de pianiste in een reactie over haar optreden in het Flower Art Museum.

Foto’s: www.kicksfotos.nl