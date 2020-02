TEENS JEUGD THEATERSCHOOL REPETEREN VOOR SPROOKJESCONCERT

Regio – Op zondag 15 maar vindt er een bijzondere voorstelling plaats in Uithoorn: het KnA Orkest organiseert i.s.m. de Jeugd TheaterSchool Uithoorn een sprookjesconcert. Assepoester in Wonderland. En daarvoor moet natuurlijk worden gerepeteerd.

De teens (leerlingen van de Jeugd TheaterSchool tussen de 10 en 14 jaar) doen dit niet tijdens de reguliere lessen maar zij komen speciaal naar een aantal extra repetities op de zaterdag of zondag. Het is best zwaar; soms wordt er 4 uur achter elkaar gerepeteerd maar alle kinderen hebben er enorm veel zin en plezier in!

De repetities staan o.l.v. Sabrine Hallewas. Zij is ook docente bij de Jeugd TheaterSchool Uithoorn en schrijfster van het script. Samen met Gerhart Drijvers, de dirigent van het KnA Orkest, hebben zij een prachtige voorstelling in elkaar gezet.

Mooie middag

Alles is aanwezig op deze mooie middag. Decorstukken, kostuums, licht en geluid. Alles wordt in het werk gesteld om de kinderen en het orkest zo goed mogelijk uit te laten komen. Zo, dat de aanwezige bezoekers helemaal op kunnen gaan in het verhaal en een fijne middag beleven. De acteurs en actrices in de dop kunnen niet wachten; ze staan te trappelen om hun mooie kostuums aan te trekken en op te treden!

De kaartverkoop is inmiddels gestart, kaarten kunnen worden besteld in de voorverkoop via kna.publicrelations@gmail.com. Wilt u uw (klein) kinderen kennis laten maken met klassieke muziek op een manier die aansluit bij hun belevingswereld? En wilt u een fijne middag voor uw gezin? Kom dan zeker naar deze voorstelling. Er zijn er twee: 13.00 uur en 15.00 uur. De voorstelling duurt alles bij elkaar ongeveer een uur. Natuurlijk worden de eerste rijen gereserveerd voor de kinderen.

Meer informatie kunt u vinden op www.kna-uithoorn.nl. De voorstelling vindt plaats in Dans en Partycentrum Colijn te Uithoorn