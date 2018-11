Techniek Driedaagse: één groot techniekfeest

Regio – TechNet Amstel & Venen kijkt trots en voldaan terug op de derde editie van de Techniek Driedaagse. Drie dagen lang werd vol enthousiasme getimmerd, gezaagd, gemetseld en geprogrammeerd, maar vooral plezier gemaakt. Minister Arie Slob bracht een bezoek. ‘Hier wordt een prachtige verbinding gelegd tussen onderwijs en het bedrijfsleven’, sprak hij. ‘Daar mogen jullie trots op zijn.’

Drieduizend

Meer dan drieduizend leerlingen volgden technische workshops onder leiding van professionals van technische bedrijven uit de regio. Zo werkte Sarah in de branchegroep Robotica aan het instellen van een stoplicht. Zij moet de stroomdraad op maat knippen, verbindingen maken en uiteindelijk het stoplicht laten branden. Op aanwijzingen van Ruud, vrijwilliger via SC Johnson, gaat zij vakkundig te werk. ‘Heb je dit vaker gedaan?’, vraagt Ruud. ‘Nee’, antwoordt Sarah. ‘Heb je een handige vader?’ Sarah lacht: ‘Uhm, nee, ook niet. Ik vind dit gewoon leuk.’ Daar wordt Ruud natuurlijk ook blij van. ‘Ik ben ook zo begonnen’, vertelt hij. ‘Wij hopen de leerlingen van nu net zo enthousiast te maken voor ons vak als dat wij zelf zijn. En dan maar hopen dat zij later ook de techniek in gaan….’

Hoog bezoek

De blije gezichten op de Techniek Driedaagse waren niet alleen van kinderen, ouders, vrijwilligers en ondernemers, maar ook van minister Arie Slob van Basis- en Middelbaar Onderwijs en Media. In de paneldiscussie sprak hij tot voorzitter Jan van Walraven. “Ik gun Nederland meer Jan van Walravens. Deze personen weten de verbinding te leggen tussen onderwijs en ondernemers. Die verbinding is cruciaal. Daar mogen jullie zeker trots op zijn.’ Ook sprak hij zijn wens uit voor de toekomst. ‘Ik hoop dat, als ik hier over een aantal jaar nog eens kom, de Techniek Driedaagse nog groter en meer uitgebreid is dan nu. Zodat er nog meer facetten van de techniek aan bod kunnen komen om te laten zien hoe leuk en veelzijdig de technische sector is. Daar kom ik graag voor terug.’