Team NL Handbalheren naar EK 2024

Aalsmeer – De Team NL Handbalheren hebben in de strijd om een ticket voor het EK 2024 op woensdag 26 april gewonnen van België: 23-28. Bij rust stond het in Hasselt 10-17. Op zondag 30 april speelde de ploeg de laatste wedstrijd tegen Griekenland in het uitverkochte Topsportcentrum in Almere. Ook Griekenland werd verslagen: 32-26. Met deze overwinning heeft de ploeg van bondscoach Staffan Olsson de eerste plaats in de poule behaald. Bij rust stond Nederland al ruim voor: 17-11. Het is voor de derde keer in de geschiedenis dat de Team NL Handbalheren zich hebben gekwalificeerd voor het EK. In 2020 eindige Nederland op een 17e plaats. Twee jaar later bereikte de ploeg de hoofdronde en werd het toernooi als tiende afgesloten. Het Europees Kampioenschap vindt van 10 tot en met 28 januari 2024 plaats in Duitsland. De speelsteden zijn Düsseldorf, Berlijn, Mannheim, München, Hamburg en Keulen.

Aalsmeers feestje

Samir Benghanem en Donny Vink van Green Park Aalsmeer waren geselecteerd voor Team NL door de bondscoach, evenals oud-Aalsmeer handballer Lars Kooij. Samir wist twee keer te scoren, net als Lars Kooij en Donny Vink wist een maal de bal in de touwen te krijgen. Het Aalsmeer feestje werd gecompleteerd met fysiotherapeut Robert Baardse en assistent-coach Wai Wong, beiden actief bij Green Park Aalsmeer.

Handbal NL League

Dit weekend wordt de Handbal NL League hervat en gaan Samir en Donny weer met de spelers van Green Park Aalsmeer de strijd aan. Deze zaterdag 6 mei wordt afgereisd naar Waalwijk voor de wedstrijd tegen Tachos vanaf 19.00 uur. En op dinsdag 9 mei eveneens een uitwedstrijd, in en tegen Volendam vanaf 20.00 uur. De wedstrijden zijn te volgen via livestream.

Foto: www.kicksfotos.nl (Samir Benghanem in actie voor Team NL in Hasselt)