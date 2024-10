Team Kudel Gold wint Popquiz Aalsmeer

Aalsmeer – Vol zat de bovenzaal van De Oude Veiling afgelopen woensdag 16 oktober. De Popquiz Aalsmeer stond op het programma en hiervoor is het aantal gegadigden altijd groot. Na de aankondiging snel inschrijven is een must om als team deel te mogen nemen. De organisatoren Ron Leegwater en Meindert van der Zwaard hadden hun best gedaan om weer een gevarieerd aantal vragen en muziekmomenten samen te stellen. Er zaten enkele flinke hersenkrakers bij. Zoals een der deelnemers liet weten: “Het was een moeilijke aflevering waarin vaak kennis over muziek van circa de laatste tien jaar gevraagd werd.”

Maar gezellig was het wel en er wordt dan ook teruggekeken op een geslaagde avond. Geen Popquiz zonder winnaar natuurlijk. Dit keer bleek team Kudel Gold onder leiding van captain Bas van der Loo het best gescoord te hebben en mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen. Er wordt door menigeen alweer uitgekeken naar de volgende quizavond. Een datum is nog niet bekend.

Foto: Rein van der Zee