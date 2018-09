Tastcreaties voor demente ouderen in Maria-oord

Vinkeveen – Zaterdag 22 september hebben vrijwilligers zich ingezet om tastcreaties te maken voor demente ouderen in Maria-oord.

Tastcreaties zijn voelkussens of voelmoffen waar verschillende structuren op zijn genaaid, zoals kantjes, klittenband, ritsen, grote kralen zodat de ouderen daar aan kunnen voelen. In april gaat deze groep altijd met een groep creatieve mensen naaien voor goede doelen tijdens de NL Doet dagen. Deze creatieve dag wordt georganiseerd door Creapower.

Zo ontstond ook het idee tijdens mijn naaicursus om het ook voor de ouderen in Maria-oord te doen. Mensen met dementie hebben vaak onrust en doordat ze voelen aan het kussen worden ze rustig. Zaterdag was de dag en hebben ze met een groep van ongeveer 20 vrijwilligers uit de Ronde Venen genaaid in een ruimte van Maria-oord. Een aantal bewoners kwam ook nog langs, dat maakte de dag nog specialer.

De stoffen werden gekocht en ook meegenomen door de vrijwilligers en werd ook gesponsord door G. Brouwer & Zn fournituren groothandel en door Marijke van Soest stoffen uit Wilnis. Zo konden er mooie tastcreaties worden gemaakt.