Tas met cadeaus voor jonge mantelzorgers

Aalsmeer – Afgelopen week ontvingen jonge mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg & Meer een tas met informatie, een spel en een cadeaubon. De jonge mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn reageerden verrast op de tas met inhoud, die aan de deur werd bezorgd door een van de medewerkers van Mantelzorg & Meer. Naast de wegwijzer van MantelzorgNL, vond de jonge zorger het spel Bordjevol, Huppla-kaarten, een kaart van minister Hugo de Jonge, informatie van Mantelzorg & Meer en een cadeaubon.

Niet gewoon

Een moeder reageerde per mail en haar reactie maakt duidelijk waarom aandacht voor deze groep zo belangrijk is. “Dit raakte me echt! Ik lag te rusten met onze jongste zoon. De oudste was met mijn man fietsen om hun hoofd te legen en even tijd samen te hebben zonder zorg. Komen ze thuis, vindt de oudste de kaart in de bus en de tas aan de deur. Zo waardevol dat aan deze groep gedacht wordt. Onze zoon is 19 jaar en al jaren mantelzorger voor mij. Maar hij heeft ook een chronisch ziek broertje. Best heftig, zeker in deze tijd waardoor hij als mantelzorger beperkt kan leven, omdat hij extra goed op moet passen om zijn moeder en broertje niet te besmetten. Hij kan veel minder dan leeftijdgenoten. Daarom extra dank voor dit bijzondere gebaar. En ook goed dat onze zoon toch weer ziet; het is niet gewoon wat hij allemaal doet, terwijl hij dat zelf vaak zo wel ziet.”

Campagne Deel je zorg

Zorgen voor een familielid, in combinatie met school, vrienden en hobby’s is best pittig, helemaal in deze tijd. De boodschap van de landelijke campagne luidt dan ook: Deel je zorg! Op school, met vrienden of familie, een lokale mantelzorgondersteuner zoals Mantelzorg & Meer of met een mantelzorgcoach van de Mantelzorglijn. Want delen helpt.

Hulp of informatie

Zorg jij in je naaste omgeving voor iemand met een chronische ziekte, een depressie, een verslaving of een beperking? Heb je een vraag over jouw situatie of zoek je hulp? Of wil je gewoon even tegen iemand aanpraten? Bel met Mantelzorg & Meer: 020- 5127250 of mail info@mantelzorgenmeer.nl. Bellen kan ook met een mantelzorgcoach van de mantelzorglijn: 030-7606055.

Foto: Jonge mantelzorger Anouk ontvangt een tasje van Corry, medewerkster Mantelzorg & Meer.