Tafeltennistafel voor/door groepen 8 de Zuidooster

Aalsmeer – Vorige week is de tafeltennistafel afgeleverd op het schoolplein van OBS de Zuidooster. De kinderen van de groepen 8 hebben vorig jaar hard gewerkt om geld bij elkaar te krijgen om deze tafel te kunnen bekostigen.

Tijdens het jaarlijkse eindfeest hebben de leerlingen allemaal activiteiten bedacht om geld mee te verdienen. Zo was er een taartwedstrijd, waarbij er een taartje gekocht kon worden. Ook werden zelfgemaakte tasjes en fotolijstjes te koop aangeboden. Er konden lekkere snoepjes gekocht worden en er was zelfs de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding de toekomst te laten voorspellen.

Een feestje kunnen de groepen 8 wel gebruiken in deze tijd. Voor het langverwachte kamp en de musical is weliswaar een goed alternatief bedacht. Maar de teleurstelling voor alle jongens en meiden die nu in groep 8 zitten, is natuurlijk groot. Vorige week is de tafeltennistafel feestelijk geopend en de eerste potjes zijn al gespeeld. Namens alle leerlingen en leerkrachten van de Zuidooster: “Bedankt jongens en meiden van groep 8. Jullie zijn kanjers!”