Tafeltennisseizoen van start bij ATC Bloemenlust

Aalsmeer – Op woensdagavond 16 augustus opent de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust weer de deuren van sporthal De Bloemhof aan de Hornweg 187 om het seizoen 2023/2024 te starten. Vanaf 19.30 uur worden de tafeltennistafels opgezet en kan er weer getraind worden in aanloop van de wedstrijden van de najaar competitie of om gewoon lekker een balletje te slaan. De vereniging mocht zich verheugen in een licht oplopend ledental net voor de zomer, dus er wordt op een goede opkomst gerekend. Er kan gespeeld worden tot 23.30 uur. Zowel ervaren als beginnende spelers zijn van harte welkom! Naast de lichamelijke inspanning kan er in de gezellige sportkantine tijdens en/of na afloop een drankje en eventueel een hapje genuttigd worden.

Competitie met drie teams

ATC Bloemenlust gaat met drie teams de competitie in. Deze wordt op dinsdag 12 september gestart met het nieuw samengestelde eerste team. De uit de derde klasse gepromoveerde Danny Knol en Dirk Biesheuvel gaan samen met het vorig eerste teamlid David Klaassen de strijd aan om handhaving in de tweede klasse te bewerkstelligen om zo het jojo effect van degradatie-promoveren-degradatie op te heffen. Ze moeten hiervoor naar Amsterdam om aan te treden tegen Volewijkckers 1. Eveneens in een nieuw team zullen Johan Berk en Bart Spaargaren, als gedegradeerden uit de tweede klasse met het vorige tweede team lid Ed Couwenberg in de derde klasse hun best gaan doen om een gooi naar het kampioenschap te doen. Het team start 13 september met een wedstrijd tegen ZTTC 3 uit Weesp. Tot slot mag het gehandhaafde derde klasse team, eveneens in de derde klasse, naar Haarlem om tegen Spaarne 4 te spelen. De spelers zijn Hathap Shajahan, Horst Krassen, Philippe Monier, Peter Velleman en Frans Ravesteijn.