Tafeltennis: Bloemenlust 1 en 3 kampioen!

Aalsmeer – In de laatste tafeltennis-competitiewedstrijd kon Bloemenlust 1 het kampioenschap in de derde klasse nog extra glans geven, want ingehaald worden kon al niet meer. In Wormer werd tegen de op dat moment nog nummer twee Tezano 96 2 een eclatante 2-8 overwinning geboekt, waarmee de eindstand op 73 (van de te behalen 100) punten kwam. David Klaassen voegde weer drie zeges aan zijn totaal toe en eindigt met 26 overwinningen uit 27 partijen (96%). Bart Spaargaren speelde ijzersterk en versloeg ook alle drie zijn tegenstanders en kwam op een competitietotaal van 52%. Johan Berk had een mindere avond en wist deze keer maar een enkelspel te winnen, maar over het hele seizoen won hij 67% van zijn partijen. Ook nu werd zoals zo vaak het dubbelspel gewonnen, deze keer door David en Bart. In de hele competitie ging het dubbelspel slechts een maal verloren.

Bloemenlust 2 moest in de Bloemhof tegen de directe concurrent met 6-4 winnen om nog gelijk te komen en met 7-3 om zeker te zijn van het kampioenschap. TTAZ 2 was in deze beslissende wedstrijd echter duidelijk een maatje te groot. Met een 2-8 zege haalde zij overtuigend de titel binnen met een voorsprong van 8 punten op Bloemenlust 2, dat met 63 punten op de tweede plaats eindigde. Danny Knol won één enkelspel en kwam op een prachtige score van 76% over het hele seizoen. Ook Ed Couwenberg versloeg een tegenstander en eindigt op 59%. Dirk Biesheuvel kon niet tot winst komen en scoorde over het totale seizoen 52%.

En door een 8-2 overwinning in de Bloemhof in de inhaalwedstrijd tegen ASSV 3 was Bloemenlust 3 een wedstrijd voor het einde al zeker van de titel in de vierde klasse. Philippe Monnier won drie partijen en Horst Krassen en Peter Velleman elk twee. Philippe en Horst wonnen samen ook het dubbelspel. De avond erna werd ook Het Nootwheer 11 met 3-7 verslagen, waarmee de eindstand op 74 punten kwam en een voorsprong van 17 punten! Nu was Horst Krassen de man of the match met drie zeges. Over de hele competitie scoorde Horst 69%. Peter won twee enkelspelen en eindigt op 74%. Philippe was een tegenstander de baas en bracht zijn totaalscore op 50%. Maar over het hele seizoen was de grote uitblinker toch Hathab Shajahan, die in 17 enkelspelen ongeslagen bleef en dus een score behaalde van 100%. Frans Ravesteijn kon door blessures helaas bijna niet in actie komen.

Foto: Bloemenlust 1, v.l.n.r. David Klaassen, Bart Spaargaren en Johan Berk.