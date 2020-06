Taalpunt in bieb in juni bereikbaar

Aalsmeer – Het Taalpunt in de bibliotheek in de Marktstraat is in de maand juni weer beperkt bereikbaar. Op de dinsdagen 16, 23 en 30 juni is het van 11.00 tot 12.00 uur mogelijk om allerlei informatie te krijgen over het werken als taalcoach of om juist hulp te vragen bij het gebruik van de Nederlandse taal.

De huidige taalcoaches kunnen dan aanvullend materiaal uitzoeken. Dit alles onder de voorwaarden die de bibliotheek stelt! Het is voorlopig nog altijd niet mogelijk om sessies tussen taalcoach en taalvrager te plannen in de bieb en het taalcafé blijft voorlopig gesloten. Een afspraak kan gemaakt worden via email: jan.vanveen@kpnplanet.nl.

In de maanden juli en augustus is het Taalpunt gesloten. Er kan op dit moment helaas nog niets medegedeeld worden over het openen vanaf september, maar uiteraard wordt gehoopt dat dit dan weer meer mogelijk zal zijn. Hou daarvoor eind augustus de berichten in de Meerbode in de gaten.