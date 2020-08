Taalpunt gaat weer open in de bibliotheek

Aalsmeer – Vanaf dinsdag 1 september is Het Taalpunt in de bibliotheek weer geopend. Wil je geholpen worden met de Nederlandse taal of wil je juist iemand helpen op dat gebied, dan ben je op dinsdag van harte welkom in de bibliotheek in de Marktstraat tussen 11 uur ’s morgens en 1 uur ’s middags.

Alle mensen die al geregistreerd staan kunnen ook weer met hun vragen bij Het Taalpunt terecht. Dat alles uiteraard met in achtneming van de regels zoals die in de bibliotheek gelden.

Het Taalcafé is ’s middags nog niet geopend. Maar er gaat geprobeerd worden een opzet te maken, die met in achtneming van de regels waar te maken is. Wie eerst meer informatie wil over het hoe en wat van het Taalpunt kan natuurlijk ook op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur terecht in de bibliotheek in de Marktstraat.