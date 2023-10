Taalliefhebbers ‘appreciëren’ Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee is weer achter de rug. Vrijdagavond 6 oktober schreven 40 taalliefhebbers ijverig mee het het taalevenement, ook deze keer een invul-dictee van 71 woorden. Ditmaal was het samengesteld door Miekje en Joost Hoffscholte. Het tweetal heeft zijn sporen verdiend als deelnemer en voorlezer en wierp zich dit jaar op als schrijvers van het Aalsmeers Dictee. Dat vond net als vorig jaar plaats in het Flower Art Museum en in de waterkelder sprak de concentratie op de gezichten van de deelnemers boekdelen, onderwijl woordhoogstandjes als ‘geüpdatete’, ‘plusfour’ en ‘exquise’ verwerkend. Het was een vertelling terug in de tijd, het dictee van 2023, met als thema ‘Uit de oude en de nieuwe doos’. Jeugdherinneringen van de beide Hoffscholtes kwamen erin voor evenals hedendaagse momenten uit het ‘e-tijdperk’ en de ‘cryptobeurs’. Het dictee werd voorgelezen door burgemeester Gido Oude Kotte en net als andere jaren lag de organisatie in de capabele handen van Annemarie Braakman, Constantijn Hoffscholte en Hermen de Graaf.

Eenvoudig was het dictee allerminst: er zijn altijd ’taal instinkers’ die zelfs de meest doorgewinterde taalliefhebbers doen weifelen, vandaar dat geen van de 40 deelnemers foutloos was. Het gemiddeld aantal fouten was 23. De winnaars zaten elkaar spreekwoordelijk op de hielen: met 14 fouten was Arjen Vos de beste dicteeschrijver, gevolgd door Truus Oudendijk met 15 fouten en plaats 3 moest worden gedeeld (beiden 16 fouten) door Dorry Omtzigt en Joke van der Zee. Een ‘shoot-out’ bood letterlijk uitkomst; na vier extra opgegeven woorden wist Dorry het woord ‘etymologie’ juist te spellen en Joke niet.

Prijzen waren er ook voor de taalteams. Deelnemers konden zich groeperen om te kijken wie zich als team onder de taal-‘genieën’ kon scharen. Het team Taaltobbers (Truus Oudendijk, Yvette Koehler, Joke van der Zee, 55 fouten) presteerde het beste, gevolgd door Team Philippa (Berry, Ellen, Jolijn Philippa, 62 fouten) en Aalsmeer Vandaag 1 (Yo Meijer, Leni Paul, Mariëlle Wegman, 67 fouten).

De orginineelste teampresentatie was in handen van team ‘De Notenkrakers’ (Mariska de Graaf, Annigje Leighton, Wilma Schoenmaker). Het drietal kwam binnen met notenkrakers. Ook heksenhoeden werden gesignaleerd evenals goudblinkende vestjes.

Na het schrijven van het dictee was het tijd voor een Chinees buffet. Voordat de uitslag bekendgemaakt werd leverde het intermezzo ’taalquizen’ met vergeetwoorden als ‘druistige’ en Buurts dialect als ‘kakkelolletjie’ de nodige lachsalvo’s op. De drie organisatoren profileerden zich als heuse ‘stand-upcomedians’ en dat konden de deelnemers wel ‘appreciëren’!