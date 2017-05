Taalklas op bezoek bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Op dinsdagochtend 16 mei bezocht de Taalklas van Aalsmeer kinderboerderij Boerenvreugd. Het bezoek was een idee van kinderburgemeester Sophie, die voor de vluchtelingenkinderen graag iets in combinatie met dieren wilde doen. Vluchtelingenkinderen moeten hun huisdieren vaak achterlaten in hun land van herkomst. De activiteit is gezamenlijk georganiseerd door kinderboerderij Boerenvreugd, de gemeente en stichting De Binding, die de kinderburgemeester ondersteunt in organisatie en uitvoering van ideeën.

De zeventien kinderen van de Taalklas kwamen op de boerderij in contact met veel dieren, zoals de lammetjes in de wei en de konijnen in de knuffelstal. Verder hebben ze de speurtocht over kinderboerderijdieren gedaan, waardoor ze ook tijdens deze ochtend werkten aan hun Nederlandse (boerderij) woordenschat en taalbegrip. De kinderen waren enthousiast en hadden het erg naar hun zin.

Kinderburgemeester Sophie: “Het was een leuke ochtend. Ook fijn dat we bij de dieren mochten en ze konden aaien, dat kan niet op alle kinderboerderijen.”