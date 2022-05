Swingende muziekmiddag met The Lasses

Aalsmeer – Na enkele malen uitstel vanwege corona nu toch weer een optreden van het duo The Lasses in De Oude Veiling. Aanstaande zondag 22 mei trakteren Margot Merah en Sophie Janna op een swingende muziekmiddag.

De muziek van The Lasses wordt meestal omschreven als folk of roots, met een duidelijke link naar de Ierse, Amerikaanse en Schotse folktradities. De dames zijn met en tal van uiterst succesvolle duo en solo CD’s en internationale tournees niet meer weg te denken uit de akoestische muziek scene. Eerdere optredens in De Oude Veiling waren heel succesvol.

The Lasses is Margot Merah (vocaal, gitaar, bodhrán, ukelele) en Sophie Janna (vocaal, gitaar, bodhrán, ukelele). Het concert zondag begint om 15.00 uur en kaarten reserveren kan via scr@pietergroenveld.com.