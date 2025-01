SVA draagt ‘Kromhout 157’ over aan NZH museum

Rijsenhout – Zaterdag 25 januari hebben leden van de Stichting Veteraan Autobussen (SVA) regio Noord-Holland de mooi gerestaureerde stadsbus ‘Kromhout 157’, door middel van een onbeperkte bruikleen overeenkomst, overgedragen aan het NZH museum in de Waarderpolder (Haarlem). De groep, in chauffeurs uniformen voor de ‘professionele’ uitstraling, vertrok voor dit officiële moment om circa 13.45 uur vanuit de stalling in Rijsenhout. Gezien de historie van deze bijzondere bus was een aantal mensen uitgenodigd om bij de overdracht aanwezig te zijn, waaronder Carolien v.d. Wetering (maker Power Point presentatie bij de 157) en Wim Beukenkamp, die zich in het NZH museum voornamelijk bezig houdt met de Blauwe Tram.

Carolien en Wim hebben voor vertrek buiten de Kromhout officieel gedoopt door het voorwiel te begieten champagne. Bij aankomst stond een groot welkomstcomité op de groep van SVA te wachten. Na de uitgebreide Power Point presentatie van Carolien was het tijd om de Kromhout 157 officieel over te dragen aan het NZH museum. Het was vervolgens flink en stevig manoeuvreren om de 157 op z’n plaats neer te zetten. Insiders weten dat veel spierkracht nodig is om te kunnen rijden in de historische bussen zonder stuurbekrachtiging. Nadat iedereen ‘afscheid’ had genomen van de 157 werd de rit naar de stalling in Rijsenhout ingezet.

Kromhout 157, het ga je goed. Deze bus in ieder geval in goede handen en wordt bewaard voor het nageslacht!

Foto: Chauffeurs Cees en Sytse voor de stadsbus ‘Kromhout 157’ (aangeleverd).