Surf Olympiërs naar Zeilfort Kudelstaart

Aalsmeer – Een aantal surf Olympiërs komt dit weekend naar Zeilfort Kudelstaart. Daar doet Martijn de Liefde – zelf een verfent zeiler – het allemaal voor. De watersporters een accommodatie bieden waardoor zij op hoogwaardig niveau kunnen trainen.

Hoofdcoach van de Nationale Optimisten Kernploeg Stefan de Vries was al eerder overtuigd geraakt van de mogelijkheden van het Watersport – Fort Kudelstaart en de Westeinderplassen voor de zeilsport. Ook dit weekend weten wederom een aantal watersportverbond ploegen de weg naar het Zeilfort te vinden. Surf-bondscoach Jacco Koop werd opnieuw gesignaleerd bij het Zeilfort en op de Westeinderplassen.

Koop is de coach van Lilian de Geus – dé Nederlandse troef voor een gouden medaille bij de dames windsurfen op de Komende Olympische Spelen en het Wereld Kampioenschap 2020 in de RSX klasse. Naast de voorbereiding voor Tokio doet zij samen met de beste Nederlandse Olympische surfers alvast ervaring op in het Foil-windsurfen dat vanaf 2024 op het Olympische programma staat.

Goede vaaromstandigheden

“De vaaromstandigheden maken de Plas bij uitstek geschikt voor de snellere klassen uit de zeil-surfsport. Een ander voordeel is de bescherming van het binnenwater dat – zeker gedurende de wintermaanden – iets meer zekerheid biedt dan het buitenwater”, aldus Jacco Koop.

Deze training levert zeker mooie beelden op voor fotografen en natuurlijk voor zeil- en surf-liefhebbers.

Janna van Zon