Mijdrecht – Het was afgelopen vrijdagavond gezellig druk op de velden bij SV Argon. De beide clubvrouwenteams waren de gastvrouwen tijdens een leuke voetbalavond. Er speelden tien vrouwenteams wedstrijden in de 30+ 7*7 voorjaarscompetitie. Het leverde een leuke sfeer op en alle leeftijden waren van de partij, zowel op en langs de velden. Voetballiefhebbers, ouders, kinderen, geïnteresseerde vrouwen die een keer wilden kijken voordat ze komen trainen; iedereen was enthousiast. Het was een succesvolle vrouwenvoetbalhappening bij SV Argon.

Het eerste Argon team had wat moeilijker deze avond. Misschien dat de druk van het thuisspelen parten speelde? Maar de dames wisten het positief af te sluiten met een overwinning op ASV Blauw-Wit. Het tweede team ging het op de eigen velden meer ook voor de wind en de doelpunten bleven komen. En dé wedstrijd waar iedereen naar uitkeek was natuurlijk de derby tegen Hertha uit Vinkeveen. Het was een spannende wedstrijd, waar Argon met een fraaie treffer in de tiende minuut de wedstrijd besliste. Het lukte Hertha niet om in de resterende minuten een tegendoelpunt te maken.

De vrouwen van Argon trainen elke woensdagavond vanaf 20.15 uur. Wil je een keer komen kijken of zelf mee voetballen? Je bent van harte welkom!

Op de foto: De 30+ vrouwen van Argon in actie. Foto: Peter Pos.