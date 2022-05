Succesvolle eerste Aalsmeerse Geluksroute

Door Janna van Zon

Aalsmeer – De eerste Aalsmeerse Geluksroute – gehouden op zaterdag 28 en zondag 29 mei is een succes geworden. Ruim zestig geluksbrengers – verdeeld over 12 locaties – wisten de bezoekers een dosis geluk en blijheid mee te geven. Het was niet overal zo druk als in de KunstKas maar het principe van de Geluksroute is bij navraag wel door iedereen begrepen. Precies zoals het Geluksteam het zich had voorgesteld. Heerlijk ontspannen; niets moest, maar veel kon. In De Oude Veiling bij het Cultuurpunt speelde zaterdag Marc-Philippe Verschuere en daar deed hij een aantal toehoorders een groot plezier mee. “Is dat iedere zaterdag hier? Dan kom ik weer terug.” In de bibliotheek deelde de Lief en Leedstraat zonnebloemen uit. Humanitas maakte zich nog meer zichtbaar door te vertellen over het goede en nuttige werk dat zij doet. Het zelfde telt voor het Taalpunt. De zaaltjes waren gevuld met belangstellenden die meer wilde weten over rouwverwerking en het in contact komen met overledenen. Zondag werden er blije geluksslingers gemaakt door jong en oud. “Oh, dat ga ik thuis ook maken.” In een aantal zalen van de voormalig basisschool de Hoeksteen werden gelukskaarten versierd en ontstonden mooie gesprekken. Iedereen ging geïnspireerd naar huis. “De aandacht die ik vanmiddag kreeg heeft mij zo goed gedaan.” De coaches op eigen locatie hadden alle tijd om hun kunde te delen. “Wij hadden met elkaar een heerlijke middag.”

In de openbare ruimte werd er hard gewerkt aan een aantal Kunstkasten met een link naar geluk en was er poppenkast voor kinderen. In de prachtige wensboom van het Aalsmeer Art Centrum hingen allemaal kaartjes met lieve wensen. Kon men uitgebreid naar kunst kijken, kennis maken met de heerlijkste olijfolie en was er een vrolijke ontmoeting met de theesommelier. Ook hier weer slingers met mooie hoopgevende teksten. Anderen Geluksproevers waren op bezoek geweest bij de kweker met heerlijke ouderwetse ruikende rozen. “Het was er zo fijn.” In de KunstKas hingen in de prachtig gerenoveerde loods fraaie foto’s en schilderijen, werden er in de binnentuin nostalgische plaatjes gedraaid, ontdekten kinderen tijdens een safaritocht allemaal wonderlijke beesten, gemaakt door cliënten van Floriander, kwam men helemaal tot rust na een reiki behandeling, waren er interessante lezingen over de pijnappelklier en stond men in de rij om ook bij de andere coaches geluk te halen. Bij jong en oud was er veel belangstelling voor het maken van de Kei Tof gelukssteentjes.

Bij de after borrel werd de veel gehoorde wens bevestigd. De Geluksroute moet blijven! “Volgend jaar weer, juist het interactieve en de aandacht voor elkaar maakt de Geluksroute voor mij persoonlijk interessanter dan de Kunstroute.” Een uitspraak dat het Geluksteam als muziek in de oren klonk. Het weekend maakte dát waar waarop zij hadden gehoopt: “Het ging ons om elkaar te zien en te horen en dat is gelukt, want wat kwam er een leuk publiek.”

Foto: www.kicksfotos.nl