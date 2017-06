Succes voor UWTC wielrenners

Uithoorn – Zondag 25 juni stonden de UWTC renners Leen Blom en Guus Zantingh aan de start van de 68+ wedstrijd in Gouda. Vanaf de start werd er hard gekoerst mede omdat er een leidersprijs was te verdienen. Nadat er diverse uitlooppogingen waren geweest sprong na 15 ronden Piet Gruteke weg en even later sloot Leen Blom bij hem aan. Het peloton kwam nog dichtbij, maar niemand wilde het laatste gaatje dicht rijden. De beide renners werkten goed samen en werden niet meer ingelopen. De wedstrijd werd gewonnen door Piet Gruteke uit Rotterdam en Leen Blom uit Uithoorn behaalde weer een mooie tweede plaats. Guus Zantingh uit Mijdrecht won de spurt voor de derde plaats en zo stonden beide renners weer op het podium. Leen Blom won ook de leidersprijs.