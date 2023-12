Subsidiecheque van OSA voor project in Mexico

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Wim Haijtink, bestuurslid van OSA, aan Paulien Naber en Maarten Alderden namens de Diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente Aalsmeer.

Er is door de gemeente een bedrag van 3.347,75 euro ingezameld via een concert in het Anker, dus kon het maximale subsidiebedrag worden toegekend. Het geld is bestemd voor de aanleg van een groentetuin en een buitenkeuken bij het migrantencentrum voor vluchtelingen in Reynosa, Mexico waar Paulien Naber werkt. De bouw en aanleg kost totaal ongeveer 7000 euro.

Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.hervormdaalsmeer.nl. Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl