Subsidiecheque OSA voor Lifeline Ukraïne

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Joop de Vries, penningmeester van OSA, aan Patricia Vogels en Frank Klaassen van de Stichting Lifeline Ukraïne. Door de stichting is een bedrag van meer dan 2.500 euro ingezameld.

Daarom kon het maximale subsidiebedrag worden verstrekt voor de levering van noodhulp waaronder voedselpakketten aan ongeveer 300 moeders, kinderen en ouderen die verblijven in het hostel in Koblevo in de regio Kherson.

Informatie is te vinden op de website: www.lifeline-ukraine.org. Meer weten over de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA)? Kijk dan op de website: www.osa-aalsmeer.nl