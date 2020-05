Brenda over strijd tegen Dystonie: “Het gaat goed”

Kudelstaart – Brenda van der Meer is terug uit Zuid-Korea en het gaat goed met haar! De Kudelstaartse werd hier behandeld voor Cervicale Dystonie. In Nederland is geen behandeling tegen deze ziekte, maar een kliniek in Zuid-Korea gaf hoop. Hier kon Brenda behandeld worden middels de veelbelovende FCST therapie, die de Cervicale Dystonie uit het lichaam haalt. Uiteraard kosten de behandeling en het lange verblijf in Zuid-Korea veel geld en daarom startte haar echtgenoot Dave Groot met succes een doneeractie. Ook is een inzamelingsactie gehouden en zijn activiteiten georganiseerd door FC Aalsmeer voor Brenda. De financiële bijdrages hebben het mogelijk gemaakt dat de Kudelstaartse de maandenlange behandeling kon ondergaan.

Op 1 oktober was hiermee aangevangen en al na korte tijd was positief resultaat te zien. “Brenda is de eerste Nederlandse patiënt in Zuid-Korea die goed geneest van deze in de rest van de wereld ongeneeslijke ziekte”, zo schreef echtgenoot Dave trots en opgelucht.

Terug op Nederlandse bodem vertelt Brenda haar verhaal: “Van september 2019 tot en met eind maart ben ik in Zuid-Korea geweest, omdat ik hier behandeld kon worden tegen Dystonie. In de periode voor Zuid-Korea kon ik helemaal niks meer. Niet meer normaal lopen, zitten en niet meer liggen. Het werd alleen maar steeds moeilijker om nog normaal te kunnen functioneren. In de vijf maanden dat ik weg was, heb ik elke dag acht uur lang drie verschillende behandelingen gehad, zolang mijn lichaam dit aan kon. De behandelingen gingen gepaard met soms dagelijks hevige pijnen of te wel een healing crisis.

Zo kreeg ik acupunctuur om mijn spieren te ontspannen en cupping om mijn afvalstoffen weg te laten vloeien. Ook moest ik veel oefeningen doen en veel wandelen. Het gaat nu goed met mij, maar ik ben er nog niet en moet nog heel veel oefeningen doen (zo’n vijf uur per dag) om 100 procent te herstellen. Maar ik ben positief dat het mij gaat lukken en dat ik dan ook mijn vak weer kan gaan uitoefenen (kapster). Ik wil graag alle mensen bedanken die geld hebben gedoneerd, acties hebben opgezet en kaartjes of berichtjes hebben gestuurd. Dit was heel fijn en gaf mij ook de kracht om door te gaan. Nogmaals bedankt voor al jullie steun!”

