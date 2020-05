Straatinzamelingen voor Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Ook voor Voedselbank Aalsmeer is dit een spannende tijd. Blijft de aanvoer van voedsel op peil? Kunnen de vrijwilligers het volhouden? Hoe vermijd je contact? Komt er een grote stijging van het aantal klanten aan?

Intake en uitgifte

Er worden nog steeds geen (her)intake-gesprekken gehouden. Mensen kunnen zich gewoon aanmelden en krijgen een tijdelijke toekenning en bestaande klanten krijgen een voorlopige verlenging. Op dit moment leidt dit wel tot een stijging van het aantal klanten met bijna 20 procent. Afhankelijk van de maatregelen van de regering beraadt de Voedselbank zich op het hervatten van de gesprekken, wellicht telefonisch. Ook omdat de verwachting is dat het klantenaantal door de economische gevolgen zal gaan stijgen.

Uitgifte gaat nog steeds door, met extra aandacht voor de hygiëne en dat loopt goed. Klanten met een kwetsbare gezondheid of ziekte (in het gezin) krijgen hun pakket thuisbezorgd. Momenteel zijn dat er vijf.

Belangstelling goed

Er is een goed besef van politiek en maatschappij voor de situatie van de Voedselbank. Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, de gemeente en Welzijnsorganisatie Participe informeren regelmatig hoe het gaat. Wethouder Robert van Rijn was vorige week woensdag op bezoek om zich te laten bijpraten en op donderdag kwam hij de vrijwilligers verrassen met een mooie Phalaenopsis. Dat werd zeer gewaardeerd!

Voedselverwerving

Toen de ‘intelligente lockdown’ van kracht werd, kwamen er grote donaties binnen bij de Voedselbank, vooral van horeca, catering en kinderdagverblijven. Nu is de situatie weer meer genormaliseerd. De verhoogde aandacht voor de voedselsituatie heeft wel geleid tot meer, incidentele en structurele donaties. Groentehandelaar Levarht levert sinds een paar weken grote hoeveelheden groenten.

Ook werd de Voedselbank verrast door een paar honderd kilo aardappelen via SPIE namens de deelnemers van de Pramenrace en een paar honderd liter yoghurt van Zuivelboerderij Boeren van Amstel. En ook een paar honderd kilo meel van Korenmolen de Leeuw. Ook de chauffeurs en bijrijders van de ophaalronde op donderdag gaan gewoon door, al loopt de opbrengst van supermarkten wat terug, maar er zijn genoeg andere ritjes.

Straatinzameling

Een intaker, die niet van stil zitten houdt, bedacht een mooie actie. Ze zette samen met haar buurvrouw een straatinzameling op: mailtje, appje, krat voor de deur. Met weinig moeite en in no-time waren er ongeveer vijf kratten vol voedsel verzameld. Super! Dit idee verdiende navolging en daarom werd het idee ook overgenomen door Aalsmeer voor Elkaar.

Op diverse plaatsen zijn/worden nu straatinzamelingen gedaan. Zoals door Eveline Witte in de buurt van de Begoniastraat. Ook wat voor jou? Meld je aan via Aalsmeer voor elkaar/Coronahulp. Je kunt ook mailen naar info@voedselbankaalsmeer.nl of bellen met 06-37471838. Ze kunnen je dan helpen met kratten, tasjes en een instructie.

OostOogst

Sinds een paar weken levert kwekerij OostOogst weer knapperend verse groente. Momenteel vooral sla, andijvie en zelfs bloemkool en vanwege het mooie voorjaar gelijk al in grote hoeveelheden! Vorige week negen kratten vol. Een prachtige bijdrage aan gezonde pakketten: fantastisch!

Foto: Inzameling door Eveline Witte in de buurt van de Begoniastraat.