Stormschade opgeruimd in Seringenpark

Aalsmeer – Helaas heeft storm Poly ook schade veroorzaakt in het Seringenpark. Het meeste hebben de twee markante bomen bij het bruggetje geleden. Zware takken zijn uit de kruinen van de essen gebroken en kwamen in en om de vijver terecht. Ook enkele volwassen seringenstruiken zijn ontworteld. De struiken terug planten heeft vaak weinig zin, daarvoor in de plaats zullen nieuwe moeten komen die bij de Historische Tuin worden opgekweekt.

Voor het opruimen van de afgewaaide takken werd door de Werkgroep Seringenpark een beroep gedaan op de vrijwilligers. Ondanks dat het kort dag en warm was waren er zes mensen bereid om met scharen en zagen de puinhoop te lijf te gaan. Na uren hard werken was aan het eind van de middag het hout afgevoerd en restten alleen nog de hopen met korte takken en blad. Voor hovenier Harmen de laatste taak en dan is het weer een mooi park om te wandelen, te luieren en te genieten.

En voor de honden die graag met takken spelen; er ligt een stapeltje bij de ingang van het park bij de voormalige bushalte.

De werkgroep Seringenpark dankt de vrijwilligers voor hun inzet. Mocht je ook zin hebben om zo af en toe ingeschakeld te worden om mee te helpen, dan kun je bellen naar Hansje Havinga: 0297-325973. Je hoeft geen groene vingers te hebben en leeftijd speelt ook geen rol. De oudste vrijwilliger is drieëntachtig en de jongste negentien jaar.

Foto: De jongste vrijwilliger van de werkgroep ruimt schade door storm in Seringenpark op.