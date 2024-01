Storm Henk te sterk voor insectenhotel Boerenvreugd

Aalsmeer – Het nieuwe jaar begint stormachtig voor kinderboerderij Boerenvreugd. Op 2 januari raasde storm Henk over Nederland. Op de kinderboerderij bleek het insectenhotel niet bestand tegen de sterke wind. Ondanks dat het insectenhotel al vele stormen doorstaan heeft bleek Henk te sterk en werd het hotel volledig omver geblazen.

Het insectenhotel werd goed bewoond met metselbijen, lieveheersbeestjes en andere kriebelbeestjes. Ook een koolmeespaartje behoorde tot de vaste hotelgasten. Achter een paar boomstammetjes hadden zij ieder voorjaar een nestje. Het insectenhotel viel in de smaak bij de dieren maar de schade aan het insectenhotel door de storm is groot.

Het hotel is veranderd in een puinhoop en het lijkt erop dat repareren niet mogelijk is. Een flinke tegenvaller voor Boerenvreugd.