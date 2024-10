STOP samen agressie en geweld!

Uithoorn – Op maandag 7 oktober is in de gemeente Uithoorn de ‘Week van de Veiligheid’ geopend met een speciale bijeenkomst op het Amstelplein. Het thema van deze week is “agressie en geweld”. Dit is een onderwerp dat zowel inwoners als ondernemers in onze gemeente raakt. Schreeuwen, slaan, vernielingen, bedreigen of chanteren, het zijn vormen van agressie waar je mee te maken kunt krijgen. Daarom vraagt de gemeente Uithoorn extra aandacht voor Samen Veilig Ondernemen. Een veilig ondernemingsklimaat is immers een zorg van ons allemaal. Reden om dit thema onder de aandacht te brengen bij inwoners en ondernemers in gemeente Uithoorn.

Agressie en geweld

Agressie en geweld maakt helaas deel uit van onze hedendaagse samenleving. Ook ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met ongewenst gedrag en agressie. Agressieve klanten komen het meeste voor in de sectoren zorg, onderwijs en vooral in de horeca. Bij de laatstgenoemde speelt alcohol vanzelfsprekend een belangrijke rol. Al dan niet door alcohol aangewakkerd blijkt dat 25% van de horecamedewerkers te maken krijgt met agressieve of zelfs gewelddadige klanten. Het aantal klanten dat zich misdraagt, komt jaarlijks neer op ongeveer 85.000 klanten. Er is vaak geen enkele aanleiding voor en ondernemers en hun personeel worden (helaas) in toenemende mate vanuit het niets geconfronteerd met agressie en geweld.

Onacceptabel

Het is een scala van incidenten waarbij agressie en geweld voor niet wenselijke situaties zorgen. Denk aan personeel van de hulpdiensten die gehinderd worden in hun werk, een vakkenvuller die seksueel getinte opmerkingen van een klant krijgt, een barmedewerker die agressief benaderd wordt als hij aangeeft dat de zaak gaat sluiten of een winkelmedewerkster die geconfronteerd wordt met bedreiging omdat zij een klant op diefstal betrapt. Het zijn maar een paar voorbeelden die geregeld voorkomen. Stuk voor stuk gedrag dat we in onze samenleving niet kunnen en willen accepteren en waar we iets aan moeten doen.

Hoe dan?

Dat is natuurlijk makkelijk gezegd maar hoe ga je met al die agressiviteit en geweld om als je er zelf ook daadwerkelijk mee geconfronteerd wordt? Agressief gedrag komt namelijk vaak onverwacht. Maar in een aantal gevallen kun je signalen van aankomende agressie en geweld oppikken en tijdig daarop inspelen. In sommige gevallen kun je agressie en geweld deels voorkomen of proberen te de-escaleren. Als je dreigende situaties kunt de-escaleren, kun je vaak erger voorkomen. Hiervoor zijn allerlei handvaten en er zijn (preventie) trainingen waar ondernemers en hun personeel kosteloos aan kunnen deelnemen. Als u als ondernemer in Uithoorn hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met de contactpersoon Veilig Ondernemen van de gemeente Uithoorn 0297-513111.

Het STOP principe

Probeer het in eerste instantie vooral professioneel te benaderen maar als het persoonlijk wordt en de klant zoekt de confrontatie op dan is één van de onderwerpen die in de preventietraining aan de orde komt het zogenaamde STOP principe. Dit is toe te passen als een mogelijke oplossing om de klant te bedaren. Het STOP-principe komt op de volgende uitgangspunten neer :

Stoom afblazen: Laat de klant even uitrazen.

Tot de orde roepen: Zeg de klant dat hij te ver gaat. Geef correct en duidelijk aan wat jouw grenzen zijn.

Opnieuw beginnen: Als de klant weer rustig is geworden, begin je het gesprek opnieuw.

Passen bij herhaling: Begint de klant opnieuw te schreeuwen? Geef dan aan dat je het gesprek stopt en verzoek de klant om jouw zaak te verlaten.

Goed om te weten en in dergelijke situaties toe te passen en uiteindelijk als dit allemaal niet helpt kan natuurlijk altijd de politie of BOA’s ingeschakeld worden.

In gesprek over thema

De gemeente Uithoorn vindt dit thema erg belangrijk en wil dat er een prettig ondernemersklimaat is waar ondernemers en inwoners zich veilig voelen. Daarom was er in deze week van de veiligheid een bijeenkomst georganiseerd waar de politie, brandweer, bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) en medewerkers van de gemeente en het Platform Veilig Ondernemen aanwezig waren. Ook burgemeester Pieter Heiliegers was aanwezig want natuurlijk staat veiligheid in onze gemeente hoog in het vaandel bij hem en hij is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de handhaving openbare Orde & Veiligheid en de integrale veiligheid inclusief digitale veiligheid. De bezoekers konden met hun in gesprek over het thema “agressie en geweld” en andere veiligheidsonderwerpen.

Geen respect

In een gesprek met de brandweer kregen wij te horen dat zij met name met de oudjaarviering vaak worden geconfronteerd met agressief gedrag. Vuurwerk maakt schijnbaar wat los in mensen en met de nodige alcoholische versnaperingen drankjes worden de medewerkers van de hulpdiensten gehinderd in hun werkzaamheden. De BOA’s gaven aan dat het respect vaak ver te zoeken is en als zij hun werk doen er soms minderwaardige en beledigende opmerkingen worden gemaakt. Dat is toch raar omdat deze handhavers er juist zijn om mee te werken aan de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. Daar waar vroeger een politie-uniform al genoeg was voor de autoriteit op straat ageert men juist steeds vaker tegen iemand in uniform door te schelden en te beledigen. Ook steeds vaker wordt er met de mobiele telefoon filmpjes gemaakt van onze gezagsdragers en op social media geplaatst.

Wat aardiger voor elkaar zijn

Het gedrag van mensen lijkt steeds asocialer en respectlozer te worden en het feit dat je met een agressor in aanraking komt kun je moeilijk voorkomen. Maar door je erop voor te bereiden word je er minder door overvallen. Het is dan ook belangrijk dat we dit in de praktijk goed met elkaar aanpakken en respectloos gedrag altijd veroordelen. Het is dan ook goed dat dit initiatief door de gemeente is opgepakt in de ‘week van de veiligheid’ om hier aandacht aan te besteden en hoe we hier mee om moeten gaan. Maar nog belangrijker is het dat we onszelf gedragen in de samenleving en elkaar corrigeren. Tel even tot 10 als het even allemaal niet meezit of anders loopt dan jijzelf had gedacht. Je eigen frustratie of misstanden afreageren op een ander is geen oplossing! Al helemaal als iemand gewoon zijn werk doet. Laten we gewoon eens wat aardiger voor elkaar zijn er is al genoeg ellende in de wereld!

