‘Stoer Groen’ op rotonde bij de Zwarteweg

Aalsmeer – In totaal hebben ruim 400 mensen hun stem uitgebracht op de vijf overgebleven ideeën voor de inrichting van de rotonde Zwarteweg. Het idee ‘Stoer Groen’ (188 stemmen) van Elize Eveleens heeft de meeste stemmen gekregen. De planning is dat het idee na de aanleg van Burgemeester Kasteleinweg wordt gerealiseerd.

Wethouder Robert van Rijn: “Mooi om te zien hoe belangrijk iedereen de buitenruimte van Aalsmeer vindt. En dat vind ik ook. Er waren meer dan 50 ideeën aangedragen op participatie.aalsmeer.nl. Uit deze ideeën zijn er vijf geselecteerd die het beste paste bij het imago van Aalsmeer. Hier is nu ‘Stoer Groen’ als winnaar uit gekozen. Ik wil iedereen bedanken voor de ideeën en het stemmen.”

‘Aalsmeer in grote letters’ kreeg 90 stemmen en is geëindigd op de tweede plaats. De derde plaats, met 87 stemmen, is voor ‘Rotunda Flora’, als vierde eindigde ‘Aalsmeer Bloemendorp’ met 25 stemmen en op de vijfde plek ‘Golven van groen’ met 20 stemmen.