Stille tocht en Paaswake

Mijdrecht – Op Stille Zaterdag 19 april, de dag voor Pasen, in de nacht waarin Christenen wereldwijd de overgang van dood naar leven gedenken, organiseren vijf kerken uit de regio een gezamenlijke stille tocht: een paaswake in de vorm van een symbolische pelgrimage. Deze bijzondere viering voert deelnemers langs vijf verschillende kerkelijke locaties in het centrum van Mijdrecht en laat hen stilstaan bij de kernmomenten van het Paasverhaal. De avond start om 19.30 uur bij de Janskerk, waar iedereen op het Janskerkplein wordt ontvangen met koffie en thee. Om 20.00 uur begint het programma in de Janskerk met een korte viering.

Het thema van dit jaar is ‘Je draagt het niet alleen’. Niemand hoeft zijn of haar lijden alleen te dragen, Jezus is ons daarin voorgegaan. Het licht van de paaskaars wordt de kerk uitgedragen, waarmee symbolisch de overgang van duisternis naar licht wordt ingezet. Van daaruit start om 20.30 uur een stille tocht met bezinningsmomenten, ingevuld door de deelnemende kerken: Raadhuisplein: “Jezus gestorven?” (door de Veenhartkerk), De Wegwijzer: “Jezus begraven?” (door de Chr. Gereformeerde Kerk de Wegwijzer), Plantsoen bij Het Lam Gods: “Die morgen in de Paastuin?” (door De Weg) en De Rank: “Van dood naar leven” (door de Protestantse Gemeente Mijdrecht en Leef).

Bij elke locatie wordt het moment ingevuld met liederen, poëzie of stilte, afgestemd op het thema van rouw, verwachting en hoop. In De Rank wordt de opstanding gevierd. De paaskaars wordt ontstoken, het licht gedeeld en liederen als ‘Als alles duister is’ en ‘U zij de glorie’ weerklinken in een kring van verbondenheid. Na afloop van deze viering is er gelegenheid voor ontmoeting met een drankje en iets lekkers. Deze interkerkelijke paaswake is een ingetogen, maar krachtige manier om samen het mysterie van Pasen te beleven; onderweg, in stilte, in verbondenheid.

