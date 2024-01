Stickerspaaractie van start in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – De stickerspaaractie gaat vanaf vandaag, zaterdag 6 januari, weer van start in Aalsmeer Centrum. De ondernemers in het dorp zijn vol energie het nieuwe jaar begonnen en ze willen hun klanten extra verwennen in 2024.

Wie tot en met zaterdag 11 februari aankopen doet in het Centrum ontvangt bij ruim dertig ondernemers een sticker bij iedere bestede 10 euro. Bij tien stickers is de spaarkaart vol en hiermee maken klanten kans op shoptegoedbonnen.

Volle kaarten kunnen tot en met 18 februari ingeleverd worden bij alle deelnemende ondernemers. Deze zijn te herkennen door de poster bij de entree. Er zijn shoptegoedbonnen te winnen ter waarde van 250, 100 en 50 euro. De trekking is eind februari. Prijswinnaars krijgen bericht. Kijk voor informatie en waar de stickers verkrijgbaar zijn op www.aalsmeercentrum.nl.