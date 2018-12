Stichting Thamer Thuis verrast met donatie

De Kwakel – Stichting Thamer Thuis is vrijdag 21 december verrast met een donatie van liefst 5.000 euro. Wat bleek? De directie van Nijssen Junior B.V. in De Kwakel had in de zomer al besloten alle giften die zij mochten ontvangen voor hun 50 jarig jubileum aan Thamer Thuis te schenken.

Een medewerkster van deze groothandel in bloemen en planten is in 2006 op jonge leeftijd overleden in het hospice Thamer Thuis. Het verhaal hierachter is dus triest, maar het gebaar van het bedrijf getuigt ervan dat zij nooit vergeten is. Haar vader (82), die ook uitgenodigd was voor de overhandiging, is hier heel dankbaar voor.

Stichting Thamer Thuis helpt mensen die zeer ernstig ziek zijn. Dat kan door de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis, maar ook in het kleine hospice waar iemand kan worden opgenomen als het thuis niet meer gaat. Voorzitter Marianne Klinkenberg: “Ook wij sluiten ons 20 jarig jubileumjaar hiermee verheugd af. We verwachten in 2019 een kleine renovatie te moeten doen, dus deze donatie is om stil van te worden. Bedankt!”

Kijk voor meer info op www.thamerthuis.nl.