Stichting Seringenpark zoekt oude foto’s en films

Aalsmeer – Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer heeft heel veel leuke plannen en is al druk met alle voorbereidingen voor de viering van het 75-jarige jubileum in 2026. Samen met Oud Aalsmeer is de Stichting op zoek naar oude foto’s en filmbeelden van mensen in het park (vrouw met kinderwagen, spelende kinderen) voor een kleine tentoonstelling.

‘Trouwfoto remake’

En in samenwerking met fotogroep Aalsmeer gaat een ‘remake’ gemaakt worden van oude trouwfoto’s in het Seringenpark. Zijn jouw trouwfoto’s in het Seringenpark gemaakt en lijkt het jullie leuk om opnieuw gefotografeerd te worden in de originele trouwkleding en op dezelfde plek in het park? Doe dan mee aan de ‘trouwfoto remake’. Als er bruidsmeisjes of bruidsjonkers op de foto staan is het leuk als deze ook mee kunnen doen. Naast de remake van de oude trouwfoto is het ook mogelijk om foto’s te maken met de kinderen en eventueel kleinkinderen.

Hoe leuk is het om samen herinneringen op te halen en nieuwe herinneringen te maken! Zoek je oude trouwfoto’s, gemaakt in het Seringenpark, kies je favoriet en mail vóór 1 juli 2025 een kopie van deze foto met een korte beschrijving van jullie ideale ‘remake’ naar: seringenparkaalsmeer@gmail.com. Uiteindelijk worden door fotogroep Aalsmeer zes koppels uitgenodigd voor de (gratis) fotoshoot in het voorjaar van 2026 in het Seringenpark.

Kijk voor de algemene voorwaarden en meer uitgebreide informatie op de website van de stichting: www.seringenpark-aalsmeer.nl.

Foto: ‘Trouwfoto remake’ in samenwerking met Fotogroep Aalsmeer (aangeleverd).