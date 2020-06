Stichting SAM gaat weer wandelen en duofietsen

Aalsmeer – Na vele weken niet te hebben kunnen fietsen is het dan nu eindelijk weer zover: de duofietsen kunnen uit het stof en er kan weer gefietst worden. “Het nieuwe fietsseizoen was nog helemaal niet begonnen toen in maart het bericht kwam dat alles in ‘lock down’ ging en we allemaal niet meer konden doen wat we deden of zouden willen doen”, aldus Jan Kwak, voorzitter en coördinator rolstoelfietsen van Stichting SAM. “Rond Pinksteren hebben we contact opgenomen met de Gemeente om de mogelijkheid te onderzoeken of rolstoel/duofietsen weer mogelijk zou kunnen zijn omdat er langzaamaan steeds meer versoepeld werd”, vervolgt hij. “De Gemeente vroeg ons een ‘concept protocol van maatregelen’ op te stellen waarin Stichting SAM moet aangeven hoe de vrijwilligers om zouden moeten gaan bij het fietsen met een duofiets”, gaat Jan Kwak verder. “Daarop is meteen actie ondernomen en de Gemeente heeft al na twee dagen, nadat het protocol doorgestuurd was, groen licht gegeven. Een pluim voor de snelle werkwijze van de Gemeente”, voegt de SAM voorzitter er aan toe. “Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

De twee duofietsen waarover Stichting SAM beschikt moeten nog wel voorzien worden van speciale plastic schermen tussen de vrijwilliger en de mee-fietser, zo’n scherm kost al gauw zo’n 450 euro, pas dan mogen de duofietsen de weg op.

De vrijwilligers van Stichting SAM zijn er klaar voor en een aantal van hen, die ook in de afgelopen jaren heeft gefietst, staat al te trappelen om lekker een uurtje of langer te gaan fietsen. “Hopelijk worden de schermen nog deze week geleverd en gemonteerd, zodat er weer gefietst kan worden”, aldus fietscoördinator Kwak tot slot.

Vrijwilligers en sponsors

Voor zowel het rolstoelwandelen als rolstoelfietsen, een keer per week of per 14 dagen of per maand, kan Stichting SAM nieuwe vrijwilligers gebruiken. Men loopt of fietst voor deze lokale, Aalsmeerse, Stichting die als oogmerk heeft iets voor een ander te betekenen en activiteiten te ontplooien voor de medemens. Stuur voor meer informatie of sponsoring een mail naar info@stichtingsam.eu of neem contact op met Jan Kwak via 06-53928043. Meer weten over Stichting SAM? Kijk dan op www.stichtingsam.eu