Stichting Anders en Westeinderpas delen uit

Aalsmeer – Stichting Anders Amstelland verbindt mensen met een hulpvraag aan bedrijven in de regio die met hun eigen product, dienst of talent een oplossing kunnen bieden. Mensen die het niet breed hebben en de hulp hard nodig hebben. Deze mensen verdienen wel een extraatje. Samen met Groupcard, partner van Anders en initiatiefnemer van de Westeinderpas, heeft de stichting daarom een deel van de financieel kwetsbare gezinnen in de gemeente Aalsmeer in kaart gebracht. Zij krijgen een Westeinderpas ter waarde van 20 euro cadeau.

Vanuit de gedachte dat geven rijk maakt, lossen Stichting Anders en haar partners lokale hulpvragen op. Zo koppelt de stichting een accountant aan iemand die hulp nodig heeft met een belangrijke belastingaangifte of een hovenier aan iemand met reuma die de tuin niet meer alleen kan onderhouden.

Cadeautje voor kwetsbare gezinnen

Als partner van Stichting Anders wil Groupcard ook iets geven, door lokale cadeaukaarten te doneren. “Hoewel we hiermee niet reageren op een specifieke hulpvraag, weten we dat leven in armoede kan leiden tot stress, een slechtere gezondheid en sociale isolatie. De Westeinderpas is daarom echt bedoeld als cadeautje. Een extraatje om iets leuks te doen of aan te schaffen waar normaal geen geld voor is”, legt Martijn Verhagen van Groupcard uit.

Dankzij deze donatie krijgen 40 kwetsbare gezinnen in de regio een Westeinderpas ter waarde van 20 euro. “Voor onze doelgroep kan een klein gebaar een groot verschil maken. Hulpvragers voelen zich gewaardeerd, van waarde en volwaardig onderdeel van onze maatschappij”, vertelt Koen Persoon namens Stichting Anders Amstelland.

Geef het door

Stichting Anders moedigt hulpvragers aan om op hun beurt ook iets terug te geven. Niet aan de ondernemer die hen heeft geholpen, maar aan een ander: ‘Pay It Forward’. Een keertje de hond uitlaten of een boodschap halen voor een buur die ziek is. Zo verspreiden goede daden zich door de samenleving.

Het mooie aan de Westeinderpas is dat goed doen hiermee vanzelf gaat. De lokale cadeaukaart is uitsluitend te gebruiken bij aangesloten ondernemers in Aalsmeer en Kudelstaart. Wanneer je de Westeinderpas koopt of besteedt, steun je de lokale ondernemers die zorgen voor een divers horeca- en winkelaanbod in de buurt, lokale verenigingen en evenementen sponsoren, en de gemeenschap levendig en gezellig maken.

Op de foto v.l.n.r. Sven Spaargaren (Wethouder), Martijn Verhagen (Groupcard) en Koen Persoon (Anders Amstelland)