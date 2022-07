‘Steungezin zijn verrijkt je leven en geeft energie’

Aalsmeer – Zo ongeveer op het moment dat ze als gezin met drie kinderen in Kudelstaart kwamen wonen, brak voor het eerst corona uit en volgden lockdowns. Geen omstandigheden waarin je snel kennismaakt met je nieuwe omgeving. En als dan ook nog moeder Barber ernstig ziek wordt en alles op vader Steven aankomt, loopt de spreekwoordelijke emmer over. Zonder kennissenkring in de buurt om op terug te vallen bleek het bestaan van Buurtgezinnen voor het gezin goud waard. Wethouder Jeugd Bart Kabout ging deze week in gesprek met twee Buurtgezinnen, een vraag- en een steungezin. “Het werd mij echt teveel”, vertelt vader Steven aan de keukentafel. “De ziekte van Barber trok een flinke wissel op ons gezinsleven. Niet alleen praktisch natuurlijk, ook emotioneel. Met een drukke baan wordt het dan moeilijk om de kinderen daarin altijd op de juiste manier te begeleiden. Dan vindt je al snel van jezelf dat je tekort schiet.”

Extra beetje lucht

Het gezin kwam ongeveer een half jaar geleden in aanraking met Buurtgezinnen. Een organisatie die gezinnen bij elkaar brengt en begeleid naar een zo ideaal mogelijke match, voor dat extra beetje lucht. Buurtgezinnen wordt gesubsidieerd door de gemeente Aalsmeer. Hierdoor kunnen steun- en vraaggezinnen kosteloos deelnemen. Esther Karssing, coördinator bij Buurtgezinnen, ging op zoek naar een steungezin waar Steven en Barber als vraaggezin op terug kunnen vallen. Een plek waar de twee zoons en een dochter gewoon even kind kunnen zijn, omdat het thuis vooral draait om de zorgen rond hun moeder.

“Alleen maar mooi”

Het gezin dat Esther vond is het gezin van Marcel en Claudette. Ook zij hebben drie kinderen, twee meisjes en één jongen. “Voor mij voelt het bijna als vanzelfsprekend dat ik dit doe”, zegt Claudette. “Het is bij ons thuis altijd al druk met vriendjes en vriendinnetjes van onze eigen kinderen, die ook vaak blijven eten, dus daar konden best nog wat kinderen bij.”

Steungezin zijn, brengt Marcel en Claudette meer dan dat het ze kost. “Het verrijkt je leven en je krijgt er energie van als je hoort dat de kinderen hier graag komen”, zegt Claudette. “Het is ook een mooi initiatief omdat het nauwelijks belastend is voor je eigen gezin. We spelen met elkaar, koken samen en praten gezellig aan tafel. Hiermee iets voor een ander kunnen betekenen, is alleen maar mooi.” Gemiddeld zijn de kinderen van Steven en Barber nu een middag in de week bij Marcel en Claudette.

“Het was even wennen voor iedereen, omdat alle kinderen een eigen persoonlijkheid en dynamiek meenemen”, zegt Claudette. “Ik kwam er achter dat dochter Lily bij onze meiden beter tot haar recht kwam zonder haar broers. In overleg komen de jongens nu de ene week en Lily de andere week. Zo is het voor iedereen op de beste manier ingevuld.” Vader Steven voegt eraan toe: “Alles gaat in goed onderling overleg. We hebben ook besloten om zoveel mogelijk open te zijn tegen de kinderen over de gezondheidssituatie van Barber. Dat is een bewuste keuze geweest.” Ook de kinderen van Marcel en Claudette weten waarom Orrin, Rogan en Lily bij hen thuis komen.

Wat is een steungezin?

Als steungezin word je voor een korte of langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke steun je biedt en hoeveel tijd je erin steekt, is afhankelijk van de afspraken die je hierover maakt met het vraaggezin. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind op een vast dag(deel) in de week. En van oppassen tot samen iets leuks doen met de kinderen. Maatwerk dus. De ondersteuning die een steungezin biedt kan ook veranderen in de loop van de tijd. Deze ouderwetse burenhulp is er voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Een beetje om elkaar bekommeren zou het nieuwe normaal moeten zijn. Samen er voor elkaar zijn, maakt Aalsmeer een stukje mooier.

Tekort aan steungezinnen

Wil jij iets betekenen voor een ander gezin? Buurtgezinnen werft mensen met opvoedervaring. Of dat nou met je eigen kinderen is of bijvoorbeeld via je werk, dat maakt niet uit. Het gaat er vooral om dat je je moet kunnen voorstellen hoe een gezin draait en welke krachten daarbij komen kijken. Ook wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als er een match is, worden afspraken gemaakt onder begeleiding van Buurtgezinnen en worden de gezinnen begeleid door de coördinator. Het is daarna vooral ook aan de gezinnen zelf om uit te vinden hoe ze elkaar het beste kunnen helpen en met elkaar om kunnen gaan.

V.l.n.r.: Esther Karssing van Buurtgezinnen, Steven, Barber, Claudette, Marcel en wethouder Bart Kabout met achter zich de kinderen van beide gezinnen.