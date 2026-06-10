Sterke judoprestaties Blaauw op Open Beverwijkse toernooi

Mijdrecht/Beverwijk – Vijf judoka’s van judoschool Blaauw uit Mijdrecht kwamen zondag 7 juni in actie tijdens het Open Beverwijkse toernooi. Het laatste toernooi van het seizoen leverde mooie wedstrijden en prima resultaten op.

Kidon Roos begon uitstekend aan zijn toernooi en wist zijn eerste twee wedstrijden overtuigend te winnen. Ook in zijn laatste partij leek hij op weg naar de overwinning. Helaas werd hij in de slotseconden verrast door zijn tegenstander, waardoor hij de wedstrijd alsnog verloor. Desondanks behaalde Kidon een knappe tweede plaats in zijn poule.

Ook Willem de Jong kende een sterk toernooi. Na een verliespartij in zijn eerste wedstrijd herpakte hij zich uitstekend. Willem won vervolgens zijn drie resterende partijen en eindigde daarmee eveneens als tweede in zijn poule.

Laura Bockweg begon haar dag eveneens met een nederlaag, maar vocht zich knap terug met twee overwinningen op rij. In haar laatste wedstrijd kwam zij net tekort en verloor zij nipt. Daardoor eindigde Laura als derde in haar poule.

Voor Elohi Roos was het haar eerste grote toernooi. Hoewel zij haar wedstrijden niet wist te winnen, deed zij waardevolle ervaring op en liet zij zien goed mee te kunnen komen op dit niveau.

Jens Lek draaide een sterk toernooi en eindigde uiteindelijk op een verdienstelijke zevende plaats in een deelnemersveld van maar liefst 32 judoka’s. Daarnaast nam hij ook de coaching van zijn clubgenoten voor zijn rekening.

Al met al kan de judoschool terugkijken op een geslaagd Open Beverwijkse toernooi en een mooie afsluiting van het wedstrijdseizoen.

Op de foto: Sterke judoprestaties van judoschool Blaauw. Foto: aangeleverd.