Stemmen voor inrichting rotonde Zwarteweg kan nog

Aalsmeer – Voor de inrichting van de rotonde aan de Zwarteweg zijn op de participatiewebsite participatie.aalsmeer.nl al ruim 280 stemmen uitgebracht. Een mooi resultaat. Deze zomer kon iedereen ideeën aandragen voor het middenstuk van de nieuwe rotonde bij de Zwarteweg en de Burgemeester Kasteleinweg. In totaal hebben bijna vijftig mensen een idee achter gelaten op deze website.

Vijf ideeën

Uit deze vijftig ideeën zijn er vijf geselecteerd. Hierbij is vooral gekeken of er veilig onderhoud gepleegd kan worden aan de rotonde, of het bij de Aalsmeerse uitstraling past en of het binnen het budget te realiseren is. De vijf geselecteerde ideeën zijn: Aalsmeers bloemendorp ingediend door Thijs van Leeuwen, Rotunda Flora van Joop Kok, Stoer groen van Elize Eveleens, Golven van groen van Joost de Vries en Aalsmeer in grote letters van Susan Verheul. Dit laatste idee was ook ingediend door Wilco Hoogeveen (Aalsmeer Bloemendorp) en had ook raakvlakken met het idee van Monic Persoon (Verdwenen straatbeeld). Op dit moment gaat het idee van Elize Eveleens: ‘Stoer groen’ aan kop.

Ook nog stemmen? Het kan tot en met 30 november aanstaande op de website https://participatie.aalsmeer.nl. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd door de gemeente.