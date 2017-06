Steelbandfestival in De Kwakel

De Kwakel – Aanstaande zaterdag 17 juni organiseert Tavenu samen met Digna Mielard van Steelbandshop Holland het 2‑jaarlijkse internationale steelbandfestival. Tussen 12 uur ‘s middags en middernacht zullen 12 steelbands De Kwakel in tropische sferen brengen. Het festival is weer terug waar het in 2009 begonnen is namelijk op het plein voor het dorpshuis De Quakel. Toen voorzichtig begonnen met 6 bands, is het inmiddels een festival waar je als steelband bij moet zijn, en er is zelfs een wachtlijst om mee te mogen doen. Om 11:45 uur zal het festival officieel geopend worden door burgemeester Oudshoorn en His Excellency Colin Connelly, ambassadeur van Trinidad & Tobago. De Steelbandmuziek is rond 1940 ontstaan in het Caraïbische gebied, op het eiland Trinidad en startte als muziek voor de armen. Het verhaal gaat dat bij toeval ontdekt is dat door verschillende “bobbels” in een olievat te slaan, er ook andere tonen ontstonden. Door de arme bevolking, werden uit door de Amerikanen achtergelaten olievaten zo de eerste steeldrums (pannen) gemaakt. Ondersteund door allerhande ook zelf gemaakte ritmische instrumenten, werden zij gebruikt bij hun Calypso feesten.

Gratis

De toegang tot het festivalterrein is gratis. Op het plein voor dorpshuis De Quakel worden 3 podia gebouwd waar de optredens zullen plaatsvinden. De Drechtdijk zal ter hoogte van het dorpshuis op zaterdag 17 juni de hele dag afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.