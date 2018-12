Steekpartij in de Kwakel

Bij het migrantenhotel aan de Poelweg in De Kwakel zijn in de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 december twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij.

Een van de slachtoffers is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De arts van het mobiel medisch team reed met de ambulance mee vanwege de ernst van het letsel.

Ook een andere man raakte gewond. Hij is, met handboeien om en onder politiebegeleiding, met een andere ambulance eveneens naar een ziekenhuis vervoerd.

Over de toedracht is vooralsnog niks bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Foto: VTF – Vivian Tusveld