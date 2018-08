Start voorverkoop voor KWF Korenmarathon

Aalsmeer – De voorbereidingen van de derde KWF Korenmarathon, die op zondag 14 oktober zal plaatsvinden, zijn al enige tijd in volle gang, maar deze week start ook de voorverkoop van de toegangskaarten.

Diversiteit aan koren

Er doen deze derde editie zo’n 24 zangkoren mee met in totaal 650 koorleden. De koren komen niet alleen uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam maar ook trekt het evenement dit jaar koren aan uit andere plaatsen in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Een grote diversiteit aan koren treedt op: Meezingkoren, koren met een meer klassiek repertoire, popkoren en onder andere Shantykoren. Ook de bekende Aalsmeerse koren Soundsation, Vivace, Sonority en Denk aan de Buren zijn dit jaar van de partij.

Voorverkoopadressen zijn: Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat, Mijn Marktkraam in de Ophelialaan, Gall&Gall in winkelcentrum Kudelstaart en DIO Drogist Van Nieuwland op het Poldermeesterplein. In de voorverkoop kosten de toegangskaarten 10 euro per stuk. Op de dag van de Korenmarathon zijn kaarten – indien nog voorradig – te koop voor 12,50 euro.

Vrienden van KWF Korenmarathon

Wegens het succes van vorig jaar is het ook dit jaar weer mogelijk om ‘Vriend van de KWF Korenmarathon’ te worden. Omdat het steeds moeilijker wordt sponsorgeld te vinden om een aantal onvermijdelijke kosten mee te kunnen betalen, hoopt KWF Aalsmeer een Vriendenkring te krijgen van mensen of bedrijven die het KWF en de Korenmarathon een warm hart toedragen.

‘Vriend van KWF Korenmarathon’ worden kan voor slechts 50 euro. ‘Vrienden’ krijgen twee vrijkaarten, twee consumpties en twee gereserveerde zitplaatsen tijdens de afsluitende finale in de grote Theaterzaal.

Meer weten over ‘Vrienden van KWF Korenmarathon’ of aanmelden? Kijk dan op de website www.kwfaalsmeer.nl/vriend