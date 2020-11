Start verkoop kluswoningen De Bovenboog Uithoorn

Uithoorn – Projectontwikkelaar Steenvlinder start in december van dit jaar met de verkoop van de kluswoningen die gerealiseerd worden in het voormalig schoolgebouw ‘De Bovenboog’ aan de Johan de Wittlaan in Uithoorn.

Het gebouw wordt momenteel nog verhuurd aan diverse (maatschappelijke) ondernemingen. In de zomer van 2021 krijgt Steenvlinder het gebouw officieel overgedragen van de gemeente en start Steenvlinder met het ‘klusrijp maken’. Dit betekent dat het gebouw en de individuele kluswoningen gereed worden gemaakt voor de oplevering aan de kopers. Zo worden er bijvoorbeeld dakkappellen en voordeuren geplaatst en krijgt elke woning een meterkast aangelegd en een warmtelus waarop de koper zijn warmtepomp kan aansluiten. Het gebouw wordt namelijk volledig gasloos opgeleverd. In het voorjaar van 2022 kunnen de kopers zelf aan de slag met het afbouwen van hun woning. De komende maanden begeleidt Steenvlinder de kopers intensief tijdens een optieperiode in het doorlopen van alle belangrijke stappen om tot een haalbaar plan te komen.

Steenvlinder realiseert kluswoningen in bestaande gebouwen die getransformeerd worden tot moderne bewoonbare plekken, waar de koper zelf bepaalt hoe zij de kluswoning indelen en afbouwen. Zo maken zij unieke woningen en blazen ze weer nieuw leven in verouderde gebouwen. Hans Sparreboom, mede-oprichter van Steenvlinder vult aan: “Wij geloven dat als je zelf mag beslissen hoe je woont, dit meer woonplezier geeft. Je bent trots en dat straalt af op de buurt en geeft nieuwe energie aan dorp of stad.”